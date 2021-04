Grupa Żydów tańczy i śpiewa na Lotnisku Chopina. "Naród wybrany"

W hali Lotniska Chopina zgromadziła się ok. setka Żydów. Zamiast czekać spokojnie na swój lot, podróżni zaczęli tańczyć, śpiewać i modlić się. Nie przestrzegali żadnych zasad, które w portach lotniczych podczas pandemii są szczególnie restrykcyjne. Nie tylko nie zachowywali dystansu i trzymali się za ręce, ale też wielu miało spuszczone maseczki.

Żydzi tańczą na Lotnisku Chopina

Wideo wrzucił do sieci Jakub Mikołajek. "Naród wybrany, co nie? Wyobrażacie sobie tłum Polaków ze śpiewami na ustach, na przykład kibiców, w takiej samej sytuacji w takim miejscu?! Bez masek i dystansów i tak dalej" - napisał zażenowany.

Oglądając wideo, rzeczywiście aż trudno uwierzyć, że jest to aktualne nagranie. Pod postem pojawiła się lawina komentarzy. Internauci są zszokowani.

Żydzi tańczą na Lotnisku Chopina - jest komentarz rzecznika

- Potwierdzam, że nagranie zostało wykonane na lotnisku Chopina w Warszawie - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl rzecznik lotniska Piotr Rudzki. - To jest grupa, która podróżowała przez Warszawę tranzytem. Podróżowali wielką grupą, długodystansowym lotem. Na lotnisku przebywali bardzo krótko, nie przekraczali polskiej granicy - doprecyzował Rudzki.

- Apelujemy do rozsądku wszystkich pasażerów. Naganne jest to, że osoby nie przestrzegały dystansu, jednak nie jesteśmy w stanie fizycznie nikogo do tego zmusić. Będziemy podejmować działania, żeby taka sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości - zapewnił Rudzki.