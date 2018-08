Gruzja i jej kurorty. Ciekawe miejsca w Gruzji

W Gruzji najbardziej wyróżniają się stolica, Tbilisi oraz nadmorskie Batumi. To jednak nie wszystkie ciekawe miejsca Gruzji. Przybliżamy popularne zakątki tego pięknego kraju, warte zostania tam na dłużej bądź jedynie odwiedzenia na dzień lub dwa.

Batumi – Gruzja na wakacje jesienią

Dodatkowo Batumi posiada własne lotnisko międzynarodowe, co znacząco ułatwia podróże i skraca czas ich trwania. Przeloty są bezpośrednie i odbywają się najczęściej z lotniska Chopina w Warszawie , a trwają do ok. 4 godzin. W centrum Batumi ciekawym doświadczeniem będzie zatrzymanie się w nowoczesnym hotelu Euphoria Sky Tower na nabrzeżu, nieopodal delfinarium i centrum sportów wodnych, blisko lokalnego portu lotniczego. Dobre oferty znajdziemy już na zbliżającą się wielkimi krokami jesień.

Magnetiti – Morze Czarne w pigułce

Anaklia – na spokojne kilka dni w Gruzji

Na pobliskim pasie zieleni z palmami, okalającym plażę, w spokojniejsze dni można spotkać wolno pasące się krowy, obok promenada ze ścieżką rowerową. Anaklia jest niewielką wioską turystyczną, która ma spory potencjał, ale póki co praktycznie zerową infrastrukturę, nie licząc kilku hoteli na wybrzeżu. To idealny cel wycieczek na kilka dni dla osób poszukujących ciszy i okazji do niczym nie przerywanego wypoczynku lub baza wypadowa na wypady w głąb Gruzji. Niedaleko plaży widzimy spory, betonowy most wiszący nad rzeką Enguri, a pod nim spienione fale morskie. Na płyciźnie wrak porzuconej pogłębiarki i luksusowy jacht. Ciekawy widok uzupełnia wieża o opływowych kształtach.