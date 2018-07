Gwiazdy, festiwal kolorów i rajskie ślizgawki. Największe atrakcje lata 2018 w polskich górach

Tegoroczny sezon letni w Tatrach i Beskidach będzie pełen atrakcji. Festiwal muzyczny Hej Fest, obchody 80-lecia Gubałówki, warsztaty edukacyjne – to tylko część wydarzeń, w których w te wakacje będą mogli uczestniczyć miłośnicy gór.

- Prowadzone analizy rynku pokazują, że Polacy są coraz bardziej aktywni podczas urlopu i poszukują atrakcyjnych pomysłów na spędzanie wolnego czasu. Trendy pogodowe wskazują natomiast wyraźnie na wydłużanie się sezonu letniego w polskich górach . Chcemy sprostać tym wyzwaniom, dlatego intensywnie rozwijamy wakacyjną ofertę. Co sezon możemy zaproponować naszym gościom w każdym wieku coraz więcej sposobów na aktywny wypoczynek – mówi Patryk Białokozowicz z zarządu PKL.

Oprócz zorganizowanych atrakcji operator turystyczny przygotował też odpowiednią infrastrukturę rekreacyjną, dzięki której goście ośrodków będą mogli spędzić w nich więcej czasu.

- Nasze obiekty słyną z kolei linowych i terenowych, które zabierają turystów na szczyty polskich gór i umożliwiają podziwianie wyjątkowych widoków. Jak co roku będzie to największa atrakcja, zapierająca dech w piersiach. Ale wrażeń nie zabraknie także po dotarciu na miejsce. Na gości czeka odpowiednio przygotowana infrastruktura dostosowana do oczekiwań osób w każdym wieku - zjeżdżalnie grawitacyjne, pontonowe, rajskie ślizgawki, na których zjeżdża się na specjalnych matach i place zabaw dla najmłodszych oraz restauracje i miejsca relaksu dla dorosłych – mówi Patryk Białokozowicz.