Hagia Sophia w tragicznym stanie. "Trzęsienie ziemi może ją zburzyć"

Minister kultury i turystyki Turcji Mehmet Nuri Ersoy poinformował w październiku br., że od 15 stycznia 2024 r. zagraniczni turyści będą musieli zapłacić za wstęp do meczetu. Dodał, że jeszcze dokładnie nie określono wysokości opłaty. Przed zmianą statusu Hagii Sophii z muzeum na meczet bilet wstępu wynosił 100 lir tureckich (ok. 15 zł). W tej chwili - podobnie jak w przypadku wszystkich innych meczetów w Turcji - wstęp do świątyni jest darmowy.