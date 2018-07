Hatta. Ambitny projekt turystyczny Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Zjednoczone Emiraty Arabskie to raj dla obieżyświatów. Atrakcji turystycznych w tym konkretnym regionie Zatoki Perskiej przybywa z roku na rok. To istotne, biorąc pod uwagę wpływ turystyki na gospodarkę ZEA. Jak się okazuje, również w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie nowych projektów sprzyjających rozwojowi turystyki w tym kraju, jednak tym razem w rejonie Hatta, będącym eksklawą Dubaju.

Hatta – miejsce, które warto poznać

Hatta słynie z pięknych krajobrazów – jezior, wąwozów, farm, zapór i świeżego powietrza. Co więcej, znajdujący się dwie godziny samochodem od Dubaju rejon wyróżnia się chłodniejszym klimatem. Zawdzięcza to usytuowaniu wśród pasm górskich. Hatta to miejsce rozwijającej się ekoturystyki, która przyczynia się do ochrony środowiska oraz przynosi korzyści ekonomiczne młodym ludziom, miejscowym firmom, przedsiębiorcom i poprawia jakość życia społeczności lokalnej.