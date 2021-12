Hiszpania zakaże palenia na wszystkich plażach. Kary będą ogromne

Analiza przeprowadzona w 2018 roku przez Europejską Agencję Środowiska wykazała, że ​​niedopałki papierosów i znajdujące się w nich filtry należą do najczęściej znajdowanych przedmiotów na europejskich plażach. Naukowcy ostrzegają, że zawarte w nich nikotyna, metale i benzen mogą doprowadzić do skażenia gleby i wody. Co więcej, filtry stanowią też poważne zagrożenie dla życia morskiego, ponieważ połykają je zwierzęta.