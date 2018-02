Kup sobie wioskę. Dziesiątki ofert na Półwyspie Iberyjskim

Marzyłeś o posiadaniu domu w Hiszpanii lub Portugalii? Możesz mieć nawet więcej, bo aż całą wioskę. Jest ich wystawionych na sprzedaż aż kilkadziesiąt. Warto się pospieszyć, bo kupnem jest zainteresowanych coraz więcej osób.

W ostatnich kilku latach coraz szybciej wzrasta liczba wsi wystawianych na sprzedaż. Jest to następstwem kryzysu gospodarczego, ale nie tylko. Rośnie też grono osób zainteresowanych kupnem gruntów – są to głównie inwestorzy z Wielkiej Brytanii. Obawiają się negatywnych skutków Brexitu dla ich działalności biznesowej na terenie UE. Dlatego coraz częściej wolą przeprowadzać się do Hiszpanii lub Portugalii. Zazwyczaj wybierają turystyczny region Algarve, Andaluzję, Baleary lub Wyspy Kanaryjskie.