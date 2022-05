Hit all inclusive łagodzi obostrzenia. Znów będzie największą konkurencją dla Egiptu?

Dobre wieści z wakacyjnej mekki all inclusive. Tunezja zdecydowała się na kolejny krok w sprawie łagodzenia obostrzeń pandemicznych. Zniesiono pięciodniową kwarantannę dla osób niezaszczepionych, co otwiera drzwi dla wielu turystów, którzy do tej pory nie brali pod uwagę tego kierunku ze względu na konieczność izolacji.