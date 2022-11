Hit grudnia w biurach podróży. Sprawdzamy ceny wycieczek

Dominikana - jaki kurort wybrać?

- Do wyboru są dwa kierunki w samej Dominikanie – Puerto Plata na północy kraju i Punta Cana w południowo-wschodniej części - mówi Marzena German. - Każdy z nich jest inny i ciekawy na swój sposób. Puerto Plata to wybrzeże atlantyckie, to też region, w którym można poczuć ducha tego kraju. Punta Cana to z kolei pocztówkowe widoki z palmami chylącymi się ku Morzu Karaibskiemu – miejscowość i strefa turystyczna położone są na Wybrzeżu Kokosowym. Stamtąd jest też nieco bliżej do Santo Domingo – stolicy Dominikany, którą warto odwiedzić choćby z uwagi na zachowany kolonialny charakter. Trzeba bowiem wiedzieć, że Dominikana była tym krajem w tej części świata, do której dopłynął Krzysztof Kolumb, a Santo Domingo pierwszą stałą osadą założoną przez tego podróżnika i odkrywcę - dodaje.