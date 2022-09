To będą hity nadchodzącej zimy. Wcale nie Zanzibar czy Dubaj

Marzena German, Wakacje.pl: W czasie pandemii wielu Polaków zdecydowało się wyjechać na wczasy do dalekich krajów, bo były to jedne z niewielu kierunków, które miały albo liberalne zasady wjazdu, albo wymogi były stosunkowo łatwe do spełnienia. To przekonywało do podróży w dalsze zakątki świata i zachęcało do odkrywania miejsc o zupełnie innej kulturze, klimacie i stylu wypoczywania.