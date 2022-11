Pierwszy taki lot z Gdańska. Powiało egzotyką

- To będzie bardzo gorąca lotnicza zima dla naszych pasażerów. Cieszymy się, że biura podróży zaproponowały im możliwość lotów z Gdańska do dalekich i bliższych egzotycznych krajów - mówił cytowany przez Dziennik Bałtycki Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk. - W ten sposób skraca się czas i zwiększa komfort ich podróży, a co najważniejsze mają wybór, skąd chcą latać na swoje jesienno-zimowe wakacje - dodał.