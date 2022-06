Riwiera Turecka. Który kurort wybrać na wakacje?

- Antalya charakteryzuje się pięknym położeniem – z jednej strony możemy podziwiać turkusowe morze, z drugiej góry Taurus. Do dyspozycji turystów są setki hoteli oferujących liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych, położone tuż plaży. Za tę najpiękniejszą uznaje się piaszczystą Larę i to przy niej właśnie znajdziemy najbardziej luksusowe obiekty z formułą all inclusive - opowiada Agata Biernat. - Antalya to również ogromne centra handlowe, malutkie sklepy z rękodziełem w bocznych uliczkach oraz liczne zabytki, w tym historyczna dzielnica Kaleici, Brama Hadriana czy minaret Yivli.