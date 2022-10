Hit w polskich górach. "Turyści oblegali ulice i wszystkie możliwe zakątki"

Im bliżej nas znajduje się przemarsz, tym głośniej słychać charakterystyczny dźwięk dzwonków zawieszonych na szyjach owiec. Gdy docierają do nas, wszystko zaczyna się dziać bardzo szybko. Z widzów automatycznie stajemy się częścią tego niezwykłego pochodu. Choć stoimy z boku, okazuje się, że dla owiec nie ma to znaczenia. One wędrują tak, ja chcą. Morze owieczek zalewa zarówno jezdnię, jak i chodnik czy pobocze. Maszerują żwawo, a my ruszamy wraz z nimi, próbując dotrzymać im kroku i przy okazji uwiecznić to niezwykłe widowisko na zdjęciu.