Jesienny redyk w Szczawnicy. Polacy uwielbiają tę widowiskową tradycję

Jesienny redyk w Szczawnicy - owce przejdą przez centrum miasta

Owce zostaną przez pana Andrzeja poprowadzone z Jaworu do Szczawnicy. Do pokonania mają trasę o długości ok. 20 km. Normalnie zwierzęta miałyby do przejścia ok. 100 km, jednak pieszą wędrówkę utrudniają samochody i turyści, dlatego organizatorzy postanowili, że owce ze Szczawnicy zostaną rozwiezione w odpowiednie miejsca samochodami.