Hit wakacji 2024. Gęś już nie króluje na straganach

Gęś hitem lata 2023

Co roku zmienia się jednak moda. W zeszłym roku, czy to w Sopocie, czy w Zakopanem królowały pluszowe gęsi. Można je było znaleźć we wszystkich możliwych rozmiarach, a także w formie plecaków czy nerek. Za pluszaki trzeba było zapłacić średnio od 30 do 100 zł, w zależności od wielkości zabawki.