Tak powstają perły. Mieszkańcy ZEA są dumni z tej tradycji

Cena pojedynczej perły to ok. 200-300 dirhamów (240-360 zł). Za biżuterię z pereł trzeba jednak zapłacić znacznie więcej. Za kolczyki z dobrej jakości pereł hodowcy liczą sobie nawet 1080 dirhamów (ok. 1300 zł). Naszyjnik z perłą to koszt ok. 240-575 dirhamów (ok.280-700 zł).