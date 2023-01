Polak pokazał wyjątkowe miejsce w Egipcie. Turyści je omijają

Kraj Faraonów to idealny kierunek na spędzenie urlopu o każdej porze roku. Jednakże Egipt to nie tylko wybrzeże zapełnione licznymi hotelami z bogatą ofertą all inclusive, ale także zabytki, miasta i lokalne targi. Jeden z bazarów pokazał na TikToku Polak, który zamieszkał w Egipcie.