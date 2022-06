Holandia. Największe atrakcje w kraju tulipanów, wiatraków i serów

Holandia (Królestwo Niderlandów) to ważny kraj na mapie Europy. Choć ma stosunkowo niewielką powierzchnię (około 41,5 tys. km kw.), to właśnie na jej terenie mieści się wiele znaczących instytucji. Należy do nich m.in. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, którego obecnym prezesem jest Polak, prof. Piotr Hofmański.