Horror w powietrzu. Zapalił się silnik samolotu

O krok od tragedii

Planowany czas lotu z Meksyku do USA miał wynieść ok. trzech godzin. Pilot został jednak zmuszony do awaryjnego lądowania niedługo po wystartowaniu, bowiem w samolocie wykryto poważną awarię. Zapalił się jeden z silników samolotu. Sytuacja wyglądała bardzo groźnie, gdyż z silnika widać było ogień i buchające iskry.