Hotel różni się od oferty z folderu? Zobacz, jak walczyć o swoje prawa

Białe szaleństwo nadchodzi. Za trzy tygodnie święta Bożego Narodzenia, niektórzy z nas spędzą je poza domem. Tuż po Nowym Roku w pierwszych województwach zaczną się ferie, a dzieci i rodzice ruszą na zimowy wypoczynek. I wszystkim zależy, by ten czas upłynął w miłej atmosferze. Ale czasem po dotarciu na miejsce okazuje się, że hotel nie jest tak piękny jak folderze reklamowym, a widok wcale nie zapiera tchu w piersiach. Co wtedy zrobić?

(123RF)

Niewątpliwe należy wtedy walczyć o swoje prawa, ale nikt kto nie jest prawnikiem, nie zna przepisów i - z reguły - nie wie, jakie prawa przysługują nam w takich przykrych okolicznościach. Wówczas w ruch idzie internet i przeszukiwanie forów, na których inni dzielą się swoimi doświadczeniami i poradami. A może zamiast tego warto zapytać o radę prawnika? I wcale nie musi to kosztować fortunę. Za niewielkie pieniądze taką możliwość daje pakiet ubezpieczeń LINK4 Mama.

Twórcy tego unikalnego produktu nie ukrywają, że opcję pomocy prawnej stworzyli z myślą o mamach wracających do pracy po urlopie macierzyńskim, bo ich prawa niestety są czasem naruszane, ale współpracujący z LINK4 Mama prawnicy odpowiedzą na wszelkie pytania prawne. – Od prawa pracy, przez spadki, kwestie mieszkaniowe, konsumenckie, w tym zakupy przez internet, prawo rodzinne po spory sąsiedzkie – wyjaśnia Joanna Talaśka z LINK4. Usługa jest nielimitowana. A jeśli zajdzie taka potrzeba, prawnik bezpłatnie - do czterech razy w roku - opracuje opinię prawną lub napisze potrzebne pismo. Pomoc prawna kosztuje 10 złotych za rok i można ją dokupić do jednego z pozostałych produktów LINK4 Mama.

A jest ich naprawdę wiele. LINK4 Mama to pakiet ubezpieczeń zaprojektowany z myślą o rodzicach (LINK4 Mama) i dzieciach (LINK4 Dziecko). Oferuje dostęp do lekarzy, psychologów i dietetyków pakiety obejmują takie usługi jak m.in. NNW szkolne, conssiergre (ubezpieczyciel znajdzie najlepszą szkołę czy miejsce na ferie dla dziecka), korepetycje dla chorego dziecka, pomoc domową dla leżącego w łóżku w wyniku nagłego wypadku rodzica. A wspomniana pomoc prawna może się przydać np. gdy dziecko bez zgody rodzica zrobi zakupy przez internet. LINK4 Mama to też, niezwykle przydatne, OC w życiu prywatnym, o którym powinni pomyśleć wszyscy rodzice. Działa w przypadku zniszczenia przez dziecko towarów w sklepie czy zarysowania rowerem samochodu.