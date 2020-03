Hotele spa nad morzem i w górach. Teraz wyjazd będzie tańszy

Koniec ferii to czas atrakcyjnych upustów na wyjazdy w Polsce. Przykładowo za wypoczynek w czterogwiazdkowym hotelu w Piwnicznej ze śniadaniem i obiadokolacją w cenie kosztuje już 259 zł za noc dla dwóch osób (zamiast 600 zł). Oferta jest ważna przez 48 godzin, więc warto się pospieszyć.

Warto skorzystać z rozbudowanej strefy basenowej (Shutterstock.com)

Osoby, które czują się zmęczone zgiełkiem i nieustającym pędem dużych miast, mogą liczyć na należyty wypoczynek w hotelach ze spa nad morzem i w górach. Zarówno zima, jak i lato, to idealny moment na to, by naładować baterie po wyczerpującej pracy. Wybraliśmy kilka miejsc, które warto wziąć pod uwagę.

Wypocznij i zadbaj o zdrowie

Wyjazd do miejscowości uzdrowiskowych i domów zdrojowych to przede wszystkim okazja do zadbania o zdrowie. Piwniczna-Zdrój to miejsce słynące przede wszystkim ze swoich "kwaśnych wód" o wysokiej zawartości jonów magnezowych i wapniowych. Ten nietypowy skład doskonale sprawdza się w leczeniu chorób układu trawiennego, pomaga również w walce z cukrzycą i problemami z trzustką.

4-gwiazdkowy Hotel Piwniczna położony nad malowniczą rzeką Poprad to nie tylko doskonała szansa na skosztowanie okolicznych wód leczniczych, ale również do obcowania z kulturą beskidzką i łemkowską. Widać to chociażby po lokalnej kuchni, w której króluje jagnięcina czy świeżo uwędzone ryby, a także bardziej wyszukane potrawy jak choćby homiłki, czyli kulki serowe w zalewie z oleju czy też war ze zlepieńcami czyli smaczna zupa na bazie kiszonej kapusty, w której pływają pierożki z mięsem.

Spa nad morzem

Morze zimą również ma swój nieodparty urok. Choć o opalaniu się czy kąpielach raczej nie ma mowy, to warto umilić sobie czas spacerami po plaży o wschodzie słońca czy wizytą w kawiarni z widokiem na Bałtyk. Szczególnie dobrym miejscem na spędzenie kilku dni będzie 4-gwiazdkowy Hotel Dom Zdrojowy Resort & SPA. W ofercie limitowanej tylko dla użytkowników Wirtualnej Polski zapłacisz jedynie 279 zł za noc dla dwóch osób.

Nocleg w samym centrum Półwyspu Helskiego znajdziesz już za 279 złotych za dwie osoby ze śniadaniami i obiadokolacją w cenie. Dodatkowo w tej cenie możesz liczyć na dostęp do rozbudowanej strefy basenowej, saun i siłowni. To doskonała mobilizacja do zadbania o zdrowie i kondycję. Na szczególną uwagę zasługuje również tepidarium czyli inspirowane rzymskimi łaźniami pomieszczenie z podgrzewanymi, kamiennymi leżakami.

Amatorzy mocnych wrażeń i pięknych widoków znajdą w Jastarni okazję do przeżycia niezapomnianej przygody – przy dobrej pogodzie można wybrać się na lot widokowy nad Półwyspem Helskim. Podróż trwa około piętnastu minut, warto więc zabrać ze sobą dobry aparat. Entuzjaści bardziej przyziemnych rozrywek mogą wybrać się do fokarium. Chłodniejsze miesiące to doskonały czas na wycieczkę – unikniesz tłoków.

Wodny wypoczynek w termach

Osoby nastawione na aktywny wypoczynek połączony z zabiegami spa mogą odwiedzić termy w Nałęczowie. To jedyne w Polsce uzdrowisko o profilu ściśle kardiologicznym, ale entuzjaści zabiegów odnowy biologicznej również znajdą tam coś dla siebie.

Kompleks basenowy w Nałęczowie ma 300 m kw. powierzchni, na której rozmieszczone są między innymi łóżka bąbelkowe, ławeczki perełkowe, jacuzzi, sauna sucha i parowa. Ciekawie prezentuje się również basen białej glinki, która jest sprowadzana specjalnie z Grecji. Substancja wykorzystywana głównie przy zabiegach kosmetycznych twarzy jest wykorzystywana do pielęgnacji suchej i delikatnej skóry. Teraz możesz poddać zabiegowi oczyszczenia nie tylko twarz, ale również całe ciało.