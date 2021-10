Idealne miejsce na urlop jesienią. Tuż za polską granicą

Polacy przyznają, że Kijów zaskakuje na wielu płaszczyznach. – To, co na pewno rzuca się w oczy, to marki luksusowych samochodów i prywatne helikoptery, które unoszą się nad miastem – zauważa Daniel. Kijów ma też sporo do zaoferowania w sferze gastronomicznej oraz dla amatorów życia nocnego, a to, co szczególnie zachęca przyjezdnych, to niskie ceny. – Nad rzeką Dniepr jest bardzo wiele przyjemnych i nowoczesnych miejsc, w których można smacznie zjeść dwudaniowy obiad za pieniądze, które wydalibyśmy w średniej klasy polskiej pizzerii – potwierdza Daniel.