Idealny kierunek na urlop wiosną. Pewna pogoda i świetne ceny

Osoby, które chcą odpocząć w kwietniu, mogą skorzystać z ofert last minute i wyjechać do Albanii już od 1,6 tys. zł. W maju wyjazd można zrealizować od 1,8 tys. zł od osoby. W tej cenie mamy przelot samolotem, tygodniowy pobyt w trzy lub czterogwiazdkowym hotelu oraz śniadania. Za urlop w hotelu z ofertą all inclusive trzeba zapłacić więcej, jednakże biorąc pod uwagę aktualną inflację, nie są to szczególnie wysokie kwoty. Wypoczynek typu all inclusive to wydatek rzędu minimum 2,6 tys. zł za osobę za tydzień.