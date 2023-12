Święta w stylu śródziemnomorskim. Weź oddech na Malcie

Choć zwiedzanie kraju powinno zacząć się od jego stolicy, Valettę zostawcie sobie na deser. To miasto, które w całości zostało wpisane na listę dziedzictwa UNESCO. Nie znajdziecie tu drapaczy chmur, nowoczesnej architektury. Wszystko, co powstało niedawno, idealnie wkomponowano w istniejącą zabudowę. To kolejne miejsce na Malcie, w którym zatrzymał się czas. Tym razem zegar stanął w epoce baroku. By się o tym przekonać, zajrzyjcie do konkatedry św. Jana Chrzciciela. To jeden z najpiękniejszych obiektów barokowych w Europie. Do tego wspaniałe budowle, pałace, muzea i biblioteki, pozostałości opery królewskiej i zapierające dech w piersiach parki i budowle obronne. Nic dziwnego, że Valettę nazywa się muzeum pod gołym niebem.