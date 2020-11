Ile można było zmieścić do malucha? Tak się jeździło na wakacje fiatem 126p

Nikłe szanse na wyprzedzenie innych samochodów, powszechne wycieki oleju, korodująca karoseria, ogromny hałas w środku. To tylko kilka "maluchowych" minusów. Mimo licznych wad, jeszcze na początku lat dwutysięcznych gdzie się człowiek nie obrócił, widział właśnie fiaty 126p – w Polsce sprzedano aż 2,4 miliona "kaszlaków".

Z pewnością działała tu zasada, że im trudniej coś dostać, tym bardziej chce się to mieć. Żeby kupić ten samochód za czasów PRL-u, trzeba było posiadać nie tylko pieniądze (25 średnich krajowych!), ale jeszcze talon, a potem mieć dużo szczęścia w losowaniu, bo tak wybierano kolejność przydziału.

Logistyka ponad wszystko?

Gdy już udało się kupić wyczekiwanego "maluszka", pozostawało pytanie: jak spakować do niego na wakacje pełnowymiarową polską rodzinę 2+2? Z dzisiejszej perspektywy brzmi to cokolwiek karkołomnie.

W książce Maluchem do raju. Czym i jak podróżowano w PRL-u autorstwa Kazimierza Kunickiego i Tomasza Ławeckiego można znaleźć dość szczegółową relację z takiego przedsięwzięcia w wykonaniu małżeństwa Pyrków:

Należało wykorzystać w samochodzie każdą wolną przestrzeń, każdy zakamarek. Na bagażnik dachowy wędrowały stolik i krzesełka campingowe, namiot, torba z pościelą, przekładane materacami, śpiworami i ręcznikami, w foliowym nieprzemakalnym opakowaniu. Wszystko możliwie płasko przytroczone, bo maluch za mały, żeby go wypiętrzać.

Jaja w smalcu i papierze

Żywność można było spakować do znajdującego się z przodu bagażnika, ale też wymagało to umysłu stratega. Jak czytamy dalej w Maluchem do raju szły tam po kolei: