Elegancko i stylowo. Plażowanie w PRL-u

Sama plaża też była miejscem towarzyskich spotkań. A to znaczy, że trzeba się było pokazać.

Plażowanie w PRL-u - w eleganckim stylu

Artystyczna bohema zjeżdżała do Sopotu. Efektowne stroje były więc obowiązkowe. Bardziej lub mniej zabudowane, ale koniecznie z mocno zaznaczoną talią. Strój uzupełniały duże, ciemne okulary i oczywiście kapelusz, chroniący misternie zrobioną fryzurę.

W Sopocie wyznaczano plażowe trendy i korzystano z uroków słońca i wody w wersji najbardziej luksusowej. To właśnie tutejsze wybrzeże zdobiły słynne wiklinowe kosze, chroniące przed wiatrem i słońcem. Kosze, które po latach nieobecności znów pojawiły się w trójmiejskim kurorcie.

Sopot to nie tylko plaże, ale przede wszystkim najdłuższe drewniane molo w Europie. Każdy wypoczywający tu latem turysta, musiał zrobić sobie na nim zdjęcie. Najlepiej w towarzystwie bosmana.

Urlop w PRL-u - wakacje zakładowe

Dziś nad morze zwykle jeździmy z rodziną albo z przyjaciółmi. Wakacje z kolegami z pracami raczej nie przychodzą nam do głowy. W PRL-u były jednak szalenie popularne. Zakłady pracy z całego kraju miały nad morzem swoje ośrodki wypoczynkowe. W popularnych letnich miejscowości na Półwyspie Helskim lub Mierzei Wiślanej takie domy wczasowe powstawały jak grzyby po deszczu. W wakacje z najdalszych zakątków kraju ruszały w ich stronę zakładowe autokary, wioząc na letni wypoczynek swoich pracowników i ich rodziny.

Za dobrą zabawę często odpowiadał "kaowiec" czyli pracownik kulturalno-oświatowy, który organizował grupie liczne atrakcje. Były więc chrzty, turnieje brydżowe czy sportowe, dancingi, wycieczki. Jednak to plaża była głównym punktem programu. Pustoszała tylko w czasie deszczu i… wydawania posiłków w stołówce.

Urlop w PRL-u - plaża, dzika plaża

Oczywiście nie wszystkich pociągała perspektywa zorganizowanego wypoczynku i spędzania urlopu w zatłoczonych miejscach. Awangarda, chętniej niż do Sopotu, Krynicy Morskiej, Juraty czy popularnego - zwłaszcza wśród osób pragnących podratować zdrowie - Kołobrzegu, ruszała na podbój mniej znanych nadmorskich miejscowości lub odkrywała urocze "dziury" na Mazurach.

Niektóre z nich do tej pory gwarantują wypoczynek z dala od zgiełku, inne zyskały sporą popularność. Najlepszym przykładem są Chałupy. W latach 60. była to zapomniana przez świat i ludzi wieś, gdzie po wodę trzeba było iść do studni. Dekadę później na tym zapomnianym skrawku lądu odbył się pierwszy ogólnokrajowy zlot nudystów, połączony z Wyborami Miss Natura. Panie prezentowały swoje wdzięki, ubrane jedynie w konkursowe szarfy. Najstarsza plaża dla naturystów w Polsce, choć budziła skrajne emocje, siłą rzeczy zaczęła przyciągać gości. Nie tylko tych, którzy za najmodniejszy kostium plażowy uważali strój Adama i Ewy.