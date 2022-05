"Inaczej by nie przeżyła". Najgorszy błąd podczas spotkania z dzikimi zwierzętami

Nie zabierajmy ptaków znalezionych w lesie

Nie powinniśmy również zabierać młodych ptaków. Jeżeli w mieście natkniemy się na pisklaka, np. pod drzewem, to włóżmy go z powrotem do gniazda. Zabrać możemy go wyłącznie wtedy, kiedy jest ranny albo jego gniazdo zostało uszkodzone. Ptaków znalezionych w lesie - jeżeli nie są ranne - nie powinniśmy dotykać ani zabierać.