Zmiany we Włoszech. Turyści mają powody do radości

Wiceminister zdrowia komentuje: "Nadszedł czas, by ufać Włochom"

- Rząd wybrał metodę stopniowego podejścia do pandemii, jeśli chodzi o kroki restrykcyjne i ich znoszenie - powiedział we włoskim radiu wiceminister zdrowia Andrea Costa i dodał, że nadszedł czas, by ufać Włochom.