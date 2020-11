Indie. Absurdalne oszustwo. Lekarz myślał, że kupił magiczną lampę

Dżin to według niektórych wierzeń duch powstały z czystego ognia bez dymu, który posiada nadnaturalną potęgę. Zgodnie z ludowymi legendami i baśniami, człowiek przy pomocy zaklęć może w pewnych wypadkach podporządkować dżina, np. zmusić go do spełnienia trzech życzeń, a także uwięzić w lampie.

Indie - lekarz myślał, że kupuje lampę Aladyna

Do transakcji doszło podczas specjalnie zaaranżowanego seansu. Oszust miał przywołać postać przypominającą dżina. Wszystko zostało tak zaaranżowane, że lekarz był przekonany, że istota wyszła z lampy po jej potarciu. Gdy jednak sam próbował dotknąć lampy, to sprzedawca przekonywał go, że jest to zbyt niebezpieczne.