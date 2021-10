Indie otwierają się na turystów. Padły pierwsze daty

500 tys. wiz turystycznych za darmo?

W połowie roku informowano, że pierwsze 500 tys. wizy turystycznych zostanie wydanych za darmo - aby zachęcić turystów do odwiedzenia Indii. Zgodnie z zapowiedziami, promocyjny program ma trwać do 31 marca 2022 roku albo do wyczerpania limitu. Jak dotąd nie podano jego szczegółów.