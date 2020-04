Indie. Tysiące flamingów w Bombaju

Od lat osiemdziesiątych duże grupy flamingów migrują do Bombaju z Kutch w Gujarat i jeziora Sambhar w Radżastanie. Według Bombajskiego Towarzystwa Historii Naturalnej mniejsze grupy przylatują też z Pakistanu, Afganistanu, Iranu i Izraela. Migracja trwa w okresie od października do marca.

Jak podało Bombajskie Towarzystwo Historii Naturalnej, aż 150 tys. flamingów przybyło w tym roku do Bombaju, co stanowi wzrost o 25 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ekolodzy nie są przekonani, co może być powodem takiego wzrostu, ale oczywiście spekulują, że mogła mieć na to wpływ ograniczona aktywność ludzka sprzyjająca warunkom do żerowania.