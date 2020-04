Majówka 2020. Jak zachować się podczas spotkania z niedźwiedziem?

Jak się zachować, gdy spotkamy niedźwiedzia?

"Miś" musi wiedzieć, że ma do czynienia z człowiekiem - mówmy do niego spokojnym, ale stanowczym głosem. Później, ciągle go obserwując (ale nie patrząc mu w oczy), powoli można zacząć się wycofywać. W żadnym wypadku nie należy obracać się do niedźwiedzia plecami i uciekać w panice. Może go to zdenerwować i skłonić do ataku. Jeśli stworzenie zostanie sprowokowane i zacznie szarżę należy położyć się na ziemi i zwinąć w kłębek, tak by zasłonić twarz oraz kark. Jeśli turysta podróżuje z plecakiem, nie powinien go ściągać – posłuży on jako ochrona pleców.