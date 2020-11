Irlandczycy tęsknią za barami. Kupują bilety lotnicze, by napić się piwa

Irlandia - kupują bilety na samolot, by napić się piwa na lotnisku

Brytyjskie i irlandzkie media rozpisują się w ostatnich dniach o kreatywności Irlandczyków i ich sposobie na obejście covidowych przepisów. Grupy znajomych kupują najtańsze bilety lotnicze, np. liniami Ryanair tylko po to, by wypić na lotnisku wspólne piwo.

"Gdy wszystkie bary są zamknięte, a jedynym miejscem serwującym alkohol jest lotnisko, bukujesz ze znajomymi lot za 9.99 euro (którym oczywiście nie lecisz) i idziesz wypić piwko" - czytamy w poście udostępnionym na profilu King Of The Cone na Facebooku.

Celowe unikanie lotu to łamanie prawa

Trzeba przyznać, że pomysł Irlandczyków wydaje się sprytny, jak na obecne warunki. Z drugiej strony jest on mało rozsądny z perspektywy bezpieczeństwa oraz nietani. Taka impreza dla 4 osób, to koszt ok. 40 euro (ok. 180 zł) bez kosztów alkoholu! Nie każdego stać na takie poświęcenie.