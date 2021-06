Islandia. Niezwykły kraj, do którego dolecisz z Polski tanimi liniami

Koniecznie trzeba wybrać się do laguny Jökulsárlón, do której spływa lodowy jęzor Vatnajökull - największego lodowca Europy (ponad 8300 km kw. powierzchni). Jökulsárlón przypomina Grenlandię. Bryły lodu wielkości kilkupiętrowego bloku, odrywające się od czoła lodowca, nie mogą spłynąć do Atlantyku, więc dryfują po lagunie odciętej od oceanu. Urodę laguny docenili filmowcy, kręcąc tu mrożące krew w żyłach sceny do jednego z ostatnich filmów z Jamesem Bondem.