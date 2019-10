Izraelski "Nowy Jork". Odkryto miasto sprzed 5 tys. lat

Archeolodzy natknęli się na pozostałości dawnego miasta, które nazwali starożytnym "Nowym Jorkiem". Odkrycie rzuciło nowe światło na okres, w którym ludność wiejska zaczęła budować większe ośrodki miejskie. 160-hektarowy teren został znaleziony w połowie drogi między Tel Awiwem a Hajfą.

Miasto znajduje się na skrzyżowaniu dwóch starożytnych szlaków handlowych. Miejsce to, dzięki żyznej glebie i źródłom wodnym, było doskonałą lokalizacją do osiedlania się. Archeolodzy szacują, że pod koniec czwartego tysiąclecia p.n.e mieszkało tu ok. 6 tys. osób. Miejsce odkryto na szczycie jeszcze starszej, liczącej 7 tys. lat osady.