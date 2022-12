Jak mądrze dokarmiać ptaki? Leśnicy tłumaczą

Zapewne niemalże każdy z nas będąc małym dzieckiem, dokarmiał kaczki lub łabędzie w parku miejskim, wrzucając jedzenie do stawu, w którym one pływały. Tymczasem Lasy Państwowe apelują - "Nie wrzucamy pokarmu do wody!". Okazuje się, że powinno zostawiać się je na trawniku, nad brzegiem rzeki lub stawu, w bezpiecznym miejscu. O tych i wielu innych przydatnych radach przeczytamy w infografice zamieszczonej na ich profilach w social mediach.