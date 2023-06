Jak mieć internet za granicą?

Korzystanie z internetu mobilnego w roamingu to przede wszystkim większa mobilność i swoboda. Możesz cieszyć się dostępem do internetu praktycznie w dowolnym miejscu. Często wiąże się to z dodatkowymi kosztami, jednak wydatki możesz ograniczyć, zachowując odpowiednie środki ostrożności – wyłączyć automatyczną aktualizację aplikacji czy skorzystać z lokalnej karty SIM z pakietem danych.