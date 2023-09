Jak nie dać się przechytrzyć w Egipcie? Oto kilka rad

Rady dla turystów

- Wychodzicie z waszego pięciogwiazdkowego hotelu z opaską all inclusive na ręce i zadajecie pytanie taksówkarzowi, za ile dojedziecie np. do centrum miasta. To jest pierwszy podstawowy błąd. Nigdy nie pytamy taksówkarza, za ile dojedziemy do konkretnego celu, bo on już wie, że to jest zapewne wasz pierwszy przejazd i rzuci wam cenę trzy, cztery, nawet pięć razy wyższą niż to w rzeczywistości kosztuje - mówi Patryk Suracki w filmiku opublikowanym na TikToku.