Jak Polacy spędzili wakacje 2023 - deklaracje a rzeczywistość - analiza OLX

Deklaracje

Badania realizowane przed rozpoczęciem sezonu pokazywały, że na wakacje wybierał się co czwarty respondent (24%), najczęściej w okresie czerwiec - sierpień (55%) [1]. Na wypoczynek planowaliśmy przeznaczyć 3200 złotych, co było kwotą wyższą niż w ubiegłym roku, ale… niższą niż wydatki, które planowaliśmy w 2019 roku [2]. Większość osób planujących urlop wskazywała Polskę i najczęściej było to morze - wybierał się tam prawie co trzeci badany (27,3%) [3].