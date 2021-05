Jak Polka została wójtem na Samoa. "Kochali ją i darzyli szacunkiem"

- Do Samoa dotarliśmy kiedy miałem 4 lata, w 1980 roku. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci. Rodzice szybko zaprzyjaźnili się z mieszkańcami i dostaliśmy od nich wielką pomoc. Pamiętam zwłaszcza dwie rodziny - Netzlerów, którzy pochodzili z Niemiec i Langaia. Pan Langaia miał tytuł matai, był najważniejszy w wiosce. Od początku walczył, żebyśmy dostali status rezydentów i otrzymali ziemię na budowę domu zwanego fale - czyli otwartej konstrukcji na palach, zbudowanej z palm kokosowych, pokrytej kokosowymi liśćmi - opowiada Oliver Kubs. - To właśnie z panem Langaia, czyli wójtem, mama później ściśle współpracowała i w końcu dostała od niego taki sam tytuł jaki on nosił - matai.