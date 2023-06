Jak poprawnie spakować śpiwór? "To przedłuży jego żywotność"

Przechowywanie śpiwora

Przechowując śpiwór w domu należy go rozłożyć, jeśli ma się na to miejsce. Można zrobić to pod łóżkiem, jak i w szafie. Ewentualnie można też spakować śpiwór do worka, ale im taki pokrowiec będzie większy tym lepiej. Zwykle przy zakupie śpiwora są dwa worki: mniejszy (kompresyjny) i większy służący właśnie do przechowywania. Żeby śpiwór był jak najbardziej rozprężony. Należy pamiętać, aby nie zginać go w pół.