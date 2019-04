Jak to jest z tą czystością w hotelach? Poznaj prosty sposób, żeby to sprawdzić

Wybierając hotelowy pokój, kierujemy się nie tylko lokalizacją placówki, standardem czy ceną. Równie ważna jest czystość, jaką zastaniemy na miejscu, a z tym – jak wiadomo – bywa różnie. Pewien podróżnik i dziennikarz radzi, co należy zrobić, by przekonać się, czy na miejscu jest naprawdę higienicznie.

Prosty test

Wystarczy sprawdzić tę jedną rzecz

Mężczyzna, który w w ostatnim roku nocował w 100 różnych hotelach (w sumie spędził w nich 300 nocy) w 20 krajach na świecie wyjaśnił, że znajdujące się w pokojach czajniczki czy urządzenia służące do parzenia kawy należą do tych przedmiotów, które bardzo szybko się brudzą. Gdy obsługa nie jest wystarczająco dokładna, łatwo zapomina o tych elementach wyposażenia. Tymczasem, jak zauważa Jacobs, na czajnikach i ekspresach gromadzi się nie tylko kurz, ale też wilgoć, pleśń i rdza, a co za tym idzie – pojawia się na nich mnóstwo bakterii.

To właśnie dlatego Harrison Jacobs traktuje te sprzęty niczym barometr czystości całego pokoju. Jeśli urządzenia do parzenia kawy czy herbaty są nieskazitelnie czyste, to możemy mieć niemal pewność, że także inne zakamarki w pomieszczeniu zostały posprzątane z należytą starannością. To zwykle oznacza, że można się spokojnie rozgościć. Jeśli ich stan wzbudza wątpliwości, to sygnał, że w innych miejscach z tą higieną też może być różnie. Dla niego jest to znak, że innym miejscom w pokoju należy się dokładniej przyjrzeć. Kiedy zauważa jakieś kolejne nieprawidłowości, zazwyczaj prosi o inny pokój. Jacobs podkreśla, że nie ma obsesji na punkcie czystości i zarazków, ale z drugiej strony lubi w hotelowym pokoju czuć się komfortowo, a byłoby o to trudno przy świadomości, że ktoś po macoszemu podszedł do kwestii czystości ubikacji, wanny czy filiżanek, z których będzie korzystał.