Jak wakacje to tylko nad Bałtykiem. Niekoniecznie w Polsce

Zmęczony polskimi kurortami? Poszukujesz nowych inspiracji na wakacyjny wyjazd? W ramach akcji #WPnaLato przedstawiamy kilka propozycji spędzenia wolnego czasu nad Bałtykiem u naszego zachodniego sąsiada.



Uznam – coś dla miłośników dwóch kółek

– Wystarczą chęci, kilka dni wolnego i 100 euro w kieszeni, by wyruszyć na Uznam. Najlepszym środkiem poznania wyspy jest rower. Liczba ścieżek rowerowych i infrastruktura dla rowerzystów jest oszałamiająca. I nie trzeba wcale przywozić własnego sprzętu. Na całym Uznamie jest doskonale rozbudowana sieć rowerów do wynajęcia. System jest niezwykle prosty. Wystarczy zadzwonić na całodobową infolinię, dostępny jest również polski numer, podać numer karty kredytowej i odebrać rower w jednej z ponad 100 lokalizacji – piszą na swoim blogu "Przedreptać świat" Krzysiek i Ania.

Rugia – jak w przedwojennym kurorcie

– Możecie się zastanawiać, co robić na typowej wakacyjnej wyspie poza leżeniem na plaży. Uwierzcie nam, że zajęć wam nie zabraknie. Nasz kilkudniowy pobyt okazał się stanowczo za krótki i wróciliśmy do domu z pewnym niedosytem. Plaże to oczywiście ważny punkt programu. Na Rugii mamy wiele kurortów z szerokimi, piaszczystymi plażami. Bardzo charakterystycznym elementem północno-niemieckich plaż są kosze plażowe. Jest ich tu bardzo dużo, nie tylko na plażach, ale nawet w pensjonatach czy restauracjach. Już za 8 euro dziennie można wynająć małe, "prywatne" miejsce na plaży. Jest to rozwiązanie o niebo lepsze od słynnych polskich parawanów… My zostaliśmy fanami koszy plażowych – nie tylko ze względu na użyteczność, ale za urok i klimat, który dodają plażom – czytamy na blogu "Czas w drogę", który prowadzą Agnieszka i Marcin.