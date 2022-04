PKP Intercity zmienia promocje biletów. Będzie taniej

W nowej ofercie będzie można "upolować" bilet z Warszawy do Krakowa nawet za 19 zł, a z Warszawy do Lublina za 17 zł. Co więcej, nowe progi promocyjne będą łączyły się z ulgami ustawowymi. - Oznacza to, że od promocyjnej ceny, dla osób uprawnionych, będzie dodatkowo naliczona ulga ustawowa - wyjaśnił Gontarz.