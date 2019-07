Japończycy mają gest. Kiść winogron za 41 tys. zł

Kierownik sieci hoteli z siedzibą w prefekturze Ishikawa, położonej na północnym wybrzeżu głównej wyspy Honsiu wygrał nietypową aukcję w Kanazawie. Zaproponował naprawdę grube pieniądze za kilka rubinowych rzymskich winogron.

Takashi Hosokawa zapłacił 1,2 mln jenów, czyli ok. 41 tys. zł za 24 sztuki czerwonych winogron, które cenione są za soczystość, wysoką zawartość cukru i niską kwasowość. Jest to najdroższa kiść tego gatunku, który pojawił się na rynku 12 lat temu.

Choć 41 tys. zł za kiść winogron może się wydawać absurdalną kwotą, to wciąż żywe jest zapotrzebowanie na wysokiej klasy owoce w tamtej części świata. Wciąż niemal każdego roku osiągane są nowe rekordy. I to nie tylko w Japonii. W styczniu indonezyjskie centrum handlowe sprzedało odmianę duriana – równie ukochanego, co znienawidzonego śmierdzącego "króla owoców" za 14 mln rupii (ok. 3800 zł) za sztukę.