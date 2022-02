Jaskinie pełne bezdomnych. "Byłam w szoku, jak to zobaczyłam"

Nie wszyscy są bezdomni z wyboru

Takich miejsc w Hiszpanii jest więcej. W całym kraju żyje ok. 40 tys. bezdomnych. Na samej Teneryfie jest ich ok. 1800. Część z nich schronienia szuka właśnie w jaskiniach. I choć dla niektórych to pomysł na życie, dla innych to wciąż przekleństwo i życiowa katastrofa.