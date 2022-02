Absolutny zimowy hit w Polsce. "Staliśmy godzinę w kolejce"

Snowtubing - hit w Zakopanem

Nasza czytelniczka, pani Agnieszka z Gdyni, wypoczywa właśnie w stolicy Tatr i jak co roku korzysta z dziećmi z atrakcji. - Przyjeżdżamy do Zakopanego w każde ferie i pontony to jest punkt obowiązkowy praktycznie codziennie - opowiada w rozmowie z WP. - Pierwszy raz byliśmy na snowtubingu dwa lata temu. Wtedy przejazd kosztował 7 zł. W zeszłym roku 9, a w tym już 10 zł - mówi.