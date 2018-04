Jeden dzień w Sofii. Podpowiadamy, co koniecznie musisz zobaczyć

Udając się do Bułgarii, turyści zazwyczaj poprzestają na wypoczynku na wybrzeżu Morza Czarnego. Do stolicy tego bałkańskiego państwa, położonej w zachodniej części kraju, mało kto jedzie. A szkoda. Lot z Polski trwa tylko 2 godziny

Polacy kochają Bułgarię, ale niestety podczas urlopu w nadmorskich kurortach często zapominają o tym, że stolica tego kraju to prawdziwy skarb.

Stolica na wysokości

Sofia to najwyżej, po Madrycie, położona duża stolica w Europie. Pierwsze miasto Bułgarii leży na wysokości 550 m n.p.m. Ale to nie jedyny powód, by odwiedzić tę miejscowość.