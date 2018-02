Jeden z najbardziej oczekiwanych hoteli świata. Wkrótce zostanie otwarty w Warszawie

Klasa, szyk, luksus, prestiż i nawiązanie do tradycji. Takimi słowami można opisać Raffles Europejski Warsaw, który powstaje w miejscu dawnego Hotelu Europejskiego. Otwarcie już za kilka tygodni.

Raffles Europejski Warsaw ma być najbardziej luksusowym hotelem w Polsce i posiadać standard 5 plus (Raffles Europejski Warsaw, Fot: Materiały prasowe)

Na trzech piętrach hotelu znajdzie się 106 pokoi w 7 kategoriach. Przebudowę wnętrz zaprojektowała warszawska pracownia WWAA wraz ze scenografem Teatru Wielkiego – Opery Narodowej – Borysem Kudlicką oraz architektami z biura APA Wojciechowski. Wystrój apartamentów ma nawiązywać do lokalnych tradycji rzemieślniczych oraz do stylu art deco. Będą stworzone na zamówienie eleganckie meble, polska porcelana, szkło z lat 1960-1980 czy współczesne dzieła sztuki polskich artystów – łącznie ok. 400 prac.

Wewnątrz znajdziemy również mozaikę przedstawiającą "Porwanie Europy" Krystyny Kozłowskiej z 1961 r. Ceny rozpoczynają się od 1080 do 16280 zł za noc. Najdroższymi będą Apartament Raffles i Apartament Prezydencki – każdy o wielkości 300 m kw., z możliwością konfiguracji z trzema sypialniami.

Raffles Europejski Warsaw / materiały prasowe

W hotelu znajdą się również spa z basenem, klub fitness, palarnia cygar, cukiernia Lourse Warszawa, legendarny Long Bar i restauracja Europejski Grill. Część gastronomiczną projektowali specjaliści z Atelier Lazaro. Każdy z gości będzie mógł skorzystać z hotelowych limuzyn, usług butlera (kamerdynera) czy art concierge'a (osoby zajmującej się realizowaniem najróżniejszych zachcianek gości, m.in. organizowaniem biletów na koncerty czy do teatru).

Raffles Europejski Warsaw / materiały prasowe

Wkrótce otwarcie

– W systemie rezerwacyjnym jest możliwość wynajęcia pokoju w naszym obiekcie od 1 maja, jednak otwarcie nastąpi już za kilka tygodni. Czyli de facto już wtedy będzie można skorzystać z naszych usług – przekazuje nam jeden z pracowników hotelu.

Aktualnie trwają ostatnie prace w neorenesansowym gmachu z XIX w. W ciągu kilkunastu miesięcy wyburzono w nim znaczną część wnętrz zbudowanych po wojnie. Piwnice budynku osuszono i pogłębiono, a pod nimi zbudowano podziemny parking. Rozebrano strych, na jego miejscu zbudowano dwie nowe kondygnacje. Przebudowę i rozbudowę hotelu zaprojektowała pracownia Sud Architectes, obsypana nagrodami za łódzkie centrum handlowe Manufaktura, choć w Warszawie krytykowana za projekt antresoli na Dworcu Centralnym.

Raffles Europejski Warsaw / materiały prasowe

Raffles Europejski Warsaw będzie trzecim hotelem marki w Europie (po Paryżu oraz Stambule) i dwunastym na świecie. Jej historia sięga 1887 r., kiedy to został otwarty pierwszy ich obiekt w Singapurze. Dziś hotele Raffles znajdują się przede wszystkim w Azji i na Bliskim Wschodzie, stąd logo sieci to stylizowana palma – symbol oazy i gościnności.

Dlaczego wybór padł na Warszawę i znajdujący się w centrum stolicy, tuż przy Trakcie Królewskim dawny Hotel Europejski? – Hotel Europejski i Raffles Hotels & Resorts to dwie legendy, które wzajemnie idealnie się uzupełniają. Trudno wyobrazić sobie lepszą lokalizację dla hotelu marki Raffles; Europejski to budynek z bogatą 160-letnią historią, w sąsiedztwie Pałacu Prezydenckiego – mówi w rozmowie z WP Gregory Wlodarczyk, dyrektor sprzedaży i marketingu Raffles Europejski Warsaw. Dodaje również, że ogłoszono otwarcie kolejnego hotelu, w Londynie, dopełniając tym samym portfolio marki, w strategicznym dla niej mieście. Znajdzie się w dawnym budynku Ministerstwa Wojny (Old War Office) w Whitehall. Będzie to docelowo najbardziej niezwykły i luksusowy obiekt mieszkalno-hotelowy w stolicy Wielkiej Brytanii. "Vogue" i "Forbes" się zachwycają

Raffles Europejski Warsaw / materiały prasowe

Raffles Europejski Warsaw budzi zainteresowanie nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Według amerykańskiego magazynu "Vogue" to jeden z najbardziej wyczekiwanych hoteli na świecie. Nic w tym dziwnego - jego operatorem zostanie ikona wśród właścicielu luksusowych i prestiżowych obiektów - Raffles Hotels & Resorts, będący częścią grupy AccorHotels.

Raffles Europejski Warsaw znajdzie się w miejscu przedwojennego Hotelu Europejskiego, który przez lata był uznawany za najlepszy w stolicy. W dniu otwarcia ma być najbardziej luksusowym hotelem w Polsce i, jak zapowiada zarządca, będzie mieć standard 5 gwiazdek plus. By hotel otrzymał taką kategorię musi spełniać określone wymogi dotyczące m.in. wyposażenia pokoju, jego wymiarów czy usług hotelowych. (W celu skategoryzowania hotelu, należy skierować wniosek do właściwego Urzędu Marszałkowskiego. Znak plus lub lux oznacza, że obiekt sklasyfikowany w danej kategorii wyróżnia się na tle innych).

Raffles Europejski Warsaw / materiały prasowe

– Jesteśmy dumni z tego, że przywracamy Warszawie i Europie ten legendarny hotel. Raffles Europejski Warsaw to nie tylko miejsce dla podróżujących, ale także otwarte miejsce spotkań dla warszawiaków, przechodniów i gości, którzy zapragną nas odwiedzić – mówi Thomas Guss, dyrektor generalny hotelu Raffles Europejski Warsaw.