Jeden z najpiękniejszych zamków w Polsce. Rozpala wyobraźnię poszukiwaczy skarbów

Skąd w Zamku Dunajec wziął się ten dokument i jakie informacje zawierał, nie jest do końca jasne, co dodatkowo pobudza wyobraźnię i zapał poszukiwaczy skarbów. Być może trafił on do Niedzicy za sprawą Sebastiana z roku Berzeviczych, który miał pod koniec XVIII wieku podróżować właśnie do Peru, a nawet ożenić się z Indianką ze szlacheckiego rodu. Być może natrafił tam na dokument i zabrał go ze sobą jako pamiątkę z wyprawy. Inna wersja opowieści głosi natomiast, że część inkaskiego skarbu trafiła właśnie do Niedzicy i czeka na swojego odkrywcę gdzieś na terenie zamku.